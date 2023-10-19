В Подмосковье отремонтируют более 60 трансформаторных подстанций

В ближайшее время в Московской области будет выполнен ремонт 64 трансформаторных подстанций.

Соответствующее извещение об открытом конкурсе опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Заказчиком закупки выступает ГУП МО «Электросеть». Подрядчик будет обязан выполнить объемный фронт работ. Это и ремонт фасадов, и замена ворот в зданиях, и покраска металлических поверхностей, и многое другое.

Начальная цена контракта составляет 46,9 миллионов рублей. Прием заявок завершится в начале ноября 2023 года. Закупка будет осуществляться за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.