В Подмосковье прошли приемку уже свыше 800 подъездов, отремонтированных по губернаторской программе

На сегодняшний день в Подмосковье приемку Госжилинспекции прошли уже восемьсот восемнадцать подъездов, отремонтированных по губернаторской программе «Формирование современной комфортной среды», сообщила глава надзорного ведомства Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба ГЖИ.

Восемьдесят восемь подъездов были приняты за последние две недели. У инспекторов не было замечаний к качеству. Самую высокую динамику приемки показали три городских округа: Наро-Фоминский, Щелково и Пушкинский. Наибольше число ремонтов в настоящее время согласовано в Клину, Балашихе, Пушкинском, Электростали и Подольске.

В программу правительства Подмосковья «Формирование современной комфортной среды» входит ремонт входных групп, стен, потолков, замена окон, почтовых ящиков, напольного покрытия и светильников.

В ГЖИ добавили, что в этом сезоне инспекторы отказывали управляющим компаниям в приемке работ двести восемьдесят пять раз. Поводом стали попытки УК сдать не оконченный ремонт. В некоторых подъездах были в том числе некачественно окрашены стены, не покрашены отопительные приборы и присутствовали дефекты на перилах и ступенях.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поручил дать разъяснения по срокам капитального ремонта гимназии в Дзержинском.