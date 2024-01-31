В Подмосковье провели капремонт в 17 тысячах многоквартирных домов

В Подмосковье в рамках программы капремонта провели работы уже более чем в семнадцати тысячах многоквартирных домов. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В общей сложности в регионе насчитывается свыше пятидесяти семи тысяч многоквартирных домов. В региональную программу капремонта вошло около сорока четырех тысяч.

В рамках работ в зданиях приводят в порядок фасады и крыши, обновляют инженерные коммуникации, ремонтируют подвалы, утепляют фасады.

В 2024 году в области по программе планируется провести ремонтные работы в четырех тысячах домов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о ходе расселения аварийного жилья в регионе.