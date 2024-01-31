В Подмосковье провели капремонт в 17 тысячах многоквартирных домов
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье в рамках программы капремонта провели работы уже более чем в семнадцати тысячах многоквартирных домов. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В общей сложности в регионе насчитывается свыше пятидесяти семи тысяч многоквартирных домов. В региональную программу капремонта вошло около сорока четырех тысяч.
В рамках работ в зданиях приводят в порядок фасады и крыши, обновляют инженерные коммуникации, ремонтируют подвалы, утепляют фасады.
В 2024 году в области по программе планируется провести ремонтные работы в четырех тысячах домов.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о ходе расселения аварийного жилья в регионе.