В Подмосковье с начала года повысили надежность электроснабжения более 10 тысяч потребителей, сообщили в Министерстве энергетики Московской области. Так, в рамках соответствующей программы в девяти муниципалитетах построили и реконструировали 17 подстанций.

К примеру, в Истре реконструировали подстанцию ТП-289 в Лучинском. Она обеспечивает электроснабжение потребителей, проживающих на Заречной улице, а также предприятия малого бизнеса.

Кроме того, в регионе с января отремонтировали почти семь километров воздушных и кабельных линий электропередачи и оборудование восьми трансформаторных подстанций.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется в области уже четвертый год. За это время качество электроснабжения повысилось в среднем на 20%. Число округов, включенных в программу, с каждым годом растет. Так, если в прошлом году работы провели 26 муниципалитетах, то в текущем проведут в 33.

В частности, в этом году программа охватывает 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. В планах — замена почти 96 километров проводов ЛЭП, реконструкция и строительство 74,5 километра ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций, очистка от растительности более 22 гектаров земли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность модернизации электросетей в Истре.