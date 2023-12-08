В Подмосковье с начала года выполнено более 13 тысяч присоединений к электросетям

Свыше тринадцати тысяч мероприятий по технологическому присоединению к сетям «Мособлэнерго» выполнили энергетики компании за одиннадцать месяцев текущего года. Об этом сообщила пресс-служба областного Минэнерго.

Как подчеркнул глава ведомства Александр Самарин, «Мособлэнерго» особое внимание в этой работе уделяет социально значимым объектам. Только за этот год было подключено более тридцати реконструированных и новых школ во многих округах региона. Также в этом году к сетям компании были подключены семнадцать учреждений здравоохранения.

Кроме того, «Мособлэнерго» сначала года приняло и обработало почти двенадцать тысяч заявок от потребителей на подключение к сетям компании.

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