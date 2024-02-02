В Подмосковье снизилась задолженность за топливно-энергетические ресурсы

Министерство энергетики Московской области провело очередное заседание межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы в сфере коммунального хозяйства региона, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе заседания специалисты подвели итоги прошлого года. Так, в 2023 году задолженность за топливно-энергетические ресурсы по основным поставщикам снизилась на три процента, при этом зафиксирован рост отгрузки. Он составил семь процентов или более 5,8 миллиона рублей.

На межведомственной комиссии основные поставщики топливно-энергетических ресурсов назвали муниципалитеты, которые имеют низкие показатели по оплате. Главам округов и Минэнерго Подмосковья были даны поручения для обеспечения положительной динамики по неплатежам в последующем периоде.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» модернизацию коммунальной инфраструктуры региона.