В Подмосковье снизилось число технологических сбоев на объектах холодного водоснабжения
Фото: [Unsplash]
Аварийно-восстановительная служба Подмосковья за минувшую неделю устранила 133 технологических сбоя в работе объектов жизнеобеспечения региона.
Восемнадцать из них касались обеспечения потребителей холодной водой, двадцать шесть — горячей и восемьдесят семь — электричеством, сообщила пресс-служба областного МинЖКХ.
В ведомстве подчеркнули, что число сбоев на объекта холодного водоснабжения в Московской области снизилось на четырнадцать процентов. За прошедшие семь дней оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» выезжали в населенные пункты региона семьдесят восемь раз.
Также специалисты аварийно-восстановительной службы за неделю провели сорок мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору, добавили в министерстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что президентские проекты обеспечивают скорость преобразований в Московской области.