В Подмосковье стало меньше жалоб по основным направлениям ЖКХ

Как сообщила глава надзорного ведомства Ольга Федина, слова которой приводит пресс-служба ГЖИ, за неделю инспекторы обработали в ЦУР 6,7 тысячи заявок от жителей региона, 4,6 тысячи из них уже перешли в категорию отработанных, остальные будут закрыты в ближайшее время.

Заявок стало меньше в двадцати трех городских округах, в том числе Мытищах, Подольске и Котельниках. Ни одной жалобы не поступило из Молодежного, Звездного городка, Черноголовки и Восхода.

На три процента уменьшилось число заявок относительно уборки подъездов. На двенадцать процентов — по поводу устранения неисправности лифтового оборудования, на четыре процента — относительно восстановления освещения.

Так, на грязь в местах общего пользования не жаловались жители пяти округов. О неработающих подъемниках не сообщали жители десяти муниципалитетов, в том числе Шатуры, Клина и Дубны. На освещение в подъездах не жаловались жители одиннадцати округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе идет большая работа по подготовке инфраструктуры ЖКХ к отопительному сезону.