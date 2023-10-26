В Подмосковье строят дорогу к центру «Сколково»

Второй этап строительства трассы к Инновационному центру «Сколково» завершится до конца года.

Как сообщает Главгосстройнадзор Московской области, в настоящее время строительная готовность объекта оценивается в 85 процентов. Дорога соединит развязку на 50-м километре МКАД с инновационным центром. Отмечено, что на трассе будет организовано движение без светофоров. Вдоль дороги будут установлены остановочные павильоны. Общая протяженность подъезда к Инновационному центру почти 3,3 километра.

В рамках третьего этапа построят участок дороги для экологически чистого транспорта (электромобилей и велосипедов). Такие ограничения связаны с тем, что дорога пройдет по территории Баковского лесничества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.