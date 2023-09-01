В Подмосковье за выбросом несанкционированного мусора следят с помощью фотоловушек
Фото: [Минтранс МО]
Для фиксации нарушений несанкционированного сброса мусора в Московской области установили более ста фотоловушек.
Как пояснили в региональном Минтрансе, фиксаторы появились у тех остановок общественного транспорта, где уже были замечены выбросы мусора рядом с урной или остановкой. Использовалась также информация с портала «Добродел».
Фотоловушки оснащены датчиками движения и фиксируют факт выброса мусора физическим лицом или из транспортного средства, затем фото отправляется ответственным лицам для принятия мер к нарушителям. Отметим, что число фотоловушек будет расти, а их дислокация будет меняться.
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