В подмосковной Балашихе возле будущей станции МЦД-4 запустили фонтан

В микрорайоне Железнодорожный (городской округ Балашиха) завершается благоустройство сквера у привокзальной площади. Здесь будет располагаться станция Железнодорожная, вошедшая в состав МЦД-4.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров на месте подробно ознакомились с ходом работ. Реконструкция сквера ведется в рамках государственной областной программы «Формирование современной комфортной городской среды» с конца марта этого года.

Спикер регионального парламента отметил, что строители справляются с задачей. На площади устроены красивые газоны, высажены цветы, многолетние растения. Каштаны, которым уже по 20 лет, заиграли новыми красками. Также создана зона сухого фонтана, детские и спортивные площадки, большой теневой навес с качелями. Ежедневно через сквер на станцию, которую запустят в сентябре, будут проходить около пяти тысяч человек.

Официального открытия сквера пока не было, но он уже стал новой точкой притяжения горожан. Особенно рады дети, которые в жаркую погоду резвятся у фонтана.

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