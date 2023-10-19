В подмосковной Кашире снесли недостроенный дом

Администрация Каширы и профильные организации выявляют и ликвидируют недостроенные дома, самовольные и аварийные объекты.

Одно из зданий на улице Мира было признано негодным для дальнейшего использования. На этом месте планировался жилой дом, но его строительство свернулось в начале 2000-х годов. Двухэтажное здание не имело ограждения, сюда могли проникать подростки и асоциальные личности. В первом квартале 2023 года администрацией городского округа было принято решение о его сносе.

Как отметил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, в настоящее время участок свободен от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован. Рассматриваются варианты использования освобожденного земельного участка.

Всего на территории городского округа Кашира выявлено 109 проблемных объектов. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 68.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что права 8,4 тысячи подмосковных дольщиков восстановят до конца этого года.