В подмосковной Коломне создается зона отдыха возле Кремля

В Коломне началось благоустройство берега реки Коломенки у Кремля. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как отмечает министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, уже в следующем году работы по обустройству должны быть завершены.

В рамках первого этапа планируется создание активной зоны. На берегу реки появятся пляж, площадки для отдыха и парковка. Проект также предусматривает расширение зоны для пляжного волейбола.

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