В подмосковной Коломне создается зона отдыха возле Кремля
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Коломне началось благоустройство берега реки Коломенки у Кремля. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.
Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как отмечает министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, уже в следующем году работы по обустройству должны быть завершены.
В рамках первого этапа планируется создание активной зоны. На берегу реки появятся пляж, площадки для отдыха и парковка. Проект также предусматривает расширение зоны для пляжного волейбола.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о кадровых назначениях в Подмосковье.