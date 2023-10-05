В подмосковной Коломне завершается запланированный ремонт дорог
Фото: [Владислав Соловьев]
В Коломне скоро закончится ремонт дорог и тротуаров, который был намечен в 2023 году.
Готовы 64 трассы из 69. Особое внимание уделяется новому микрорайону Подлипки, где территория стремительно развивается. Обновление дорожной инфраструктуры позволит создать безопасное и комфортное передвижения автомобилистов и пешеходов.
Как отмечает заместитель главы городского округа Денис Лубяной, полностью завершить ремонт дорог планируется к середине октября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в стране.