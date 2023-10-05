В подмосковной Коломне завершается запланированный ремонт дорог

В Коломне скоро закончится ремонт дорог и тротуаров, который был намечен в 2023 году.

Готовы 64 трассы из 69. Особое внимание уделяется новому микрорайону Подлипки, где территория стремительно развивается. Обновление дорожной инфраструктуры позволит создать безопасное и комфортное передвижения автомобилистов и пешеходов.

Как отмечает заместитель главы городского округа Денис Лубяной, полностью завершить ремонт дорог планируется к середине октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в стране.