В подмосковном Долгопрудном завершили ремонт улиц в черте города

В Долгопрудном завершили ремонт на двух дорогах в черте города – на улицах Московской и Летной. Общая протяженность отремонтированных участков составила больше 2 километра.

Как отметили в подмосковном Минтрансе, работы проводились в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обе улицы являются центральными магистралями в черте города, по ним можно проехать к важным муниципальным объектам. Всего в Долгопрудном в этом году отремонтируют семь региональных дорог, на шести из них работы уже завершены.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации коммунальной инфраструктуры в Королеве.