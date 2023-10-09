В подмосковном Красногорске достраивают проблемный жилищный комплекс
Фото: [ГК «Гранель»]
Подмосковное правительство держит на особом контроле ситуацию с ЖК «Опалиха Парк» в Красногорске, где в свое время произошел срыв строительства корпуса.
Для решения проблемы привлечен инвестор ГК «Гранель». Девелопер взял обязательство достроить объект. Как отмечает региональное Министерство жилищной политики, в настоящий момент идет монтаж лифтового оборудования, внутридомовых инженерных сетей и другие масштабные работы. Сбоев в графике графике строки нет.
Ввод жилого корпуса запланирован на ноябрь 2023 года.
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