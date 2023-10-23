В подмосковном Красногорске обновили покрытия на региональной сети

В городском округе Красногорск в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году отремонтировали 13 региональных участков трасс.

Как отметили в региональном Минтрансе, общая протяженность обновленных участков составила свыше 31 километра. На портале «Добродел» жители проголосовали за то, чтобы были приведены в порядок улица Карбышева в черте города и Пятницкое шоссе — от поселка Светлые Горы до выезда из поселка Отрадное. Также покрытие обновили на Мякининском шоссе — на улицах 2-й и 4-й Мякининской.

Благодаря проведенным работам проезд школам, детским садам, поликлиникам и паркам стал комфортнее и безопаснее для местных жителей и для гостей округа.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе