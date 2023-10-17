В подмосковном Красногорске решили проблему с завалами отходов

Администрация Красногорска по просьбе жителей решила проблему свалки на контейнерной площадке, расположенной на улице Королева.

Соответствующие службы муниципалитета оперативно призвали к ответу компанию, в обязанности которой вменено своевременно вывозить мусор. Как отмечают в администрации, теперь от жителей поступают исключительно позитивные отзывы — мусорную площадку регулярно убирают, исчез зловонный запах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации транспортных проектов в регионе.