В подмосковном Красногорске скоро начнется реконструкция улицы Народного Ополчения

В настоящее время идет конкурс на выполнение подрядных работ. Извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Подрядчику сначала предстоит спроектировать объект, протяженностью 370 метров, места установки автобусных остановок, удобные карманов для парковки автомобилей. После этого приступить к реконструкции.

Финансирование проекта осуществляется из бюджета Московской области. Окончание работ запланировано на 2024 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что за три года в Подмосковье капитально отремонтируют почти пять тысяч домов.