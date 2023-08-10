В центре подмосковного Пущина благоустроена зона отдыха

В наукограде Пущино после масштабного обновления открыта зона отдыха, прозванная в народе «Таблетка».

Как сообщили в региональном Министерстве благоустройства, проделана большая работа по реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов. Пущинцы получили возможность с комфортом отдыхать и проводить досуг. В центре города появились сцена с амфитеатром, кафе, высажены кусты и цветы, сделано хорошее освещение, установлены лавочки, тренажеры, оборудована баскетбольная площадка.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи передают опыт коллегам из Липецка.