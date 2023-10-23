В подмосковном Одинцове прошел смотр готовности коммунальных предприятий к сезону

Работу коммунальных служб Одинцовского городского округа их готовность к зиме лично проверила руководитель Главного управление содержания территорий (ГУСТ) Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В 2023 году единый смотр коммунальной техники проводится одним днем по всей области. В проверках задействован почти весь центральный аппарат ГУСТ.

В Одинцовском городском округе представлено 248 единиц техники, за каждой из них закреплены маршруты. На месте оказалось 910 специалистов комплексной уборки с необходимым инвентарем. В муниципалитете определены три места складирования снега, общей площадью более 63 тысяч квадратных метров. Как отметила Светлана Аипова, одинцовские коммунальщики предстоящей зимой не должны испытывать проблем в работе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что жалоб на отопление в Подмосковье стало гораздо меньше.