В подмосковном Одинцове строится кольцевая развязка

Длина участка почти 340 метров. Работы идут в рамках реконструкции подъезда к парку Малевича. Как отметили в подмосковном Минтрансе, в настоящий момент строительная готовность объекта составляет 50 процентов. Открыть движение по развязке планируется до конца 2023 года.

В этом же селе была проведена реконструкция участка дороги от кольцевого пересечения на улице Центральной до Рублевского проезда. Также строители оборудовали парковочные зоны на 196 и 446 машиномест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.