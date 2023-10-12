В подмосковном Одинцове строят жилой комплекс с поликлиникой, школой и детсадами

В Одинцове будет построен жилой комплекс из 22 домов с социальной инфраструктурой.

В настоящее время, как отмечает Главгосстройнадзор Московской области, застройщик открыл продажи квартир в четырех корпусах первой очереди ЖК «Каштановая Роща». Продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом 214-ФЗ с применением эскроу-счетов.

Первые пять домов сдадут к 2025 году. Здесь также построят школу на 1100 учеников, два детских сада и поликлинику. Концепция «двор без машин» предусматривает пять многоярусных паркингов на 2798 машиномест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье реализуется масштабная программа по капремонту детских садов.