В подмосковном Одинцове возведут еще один многоэтажный дом

В жилом комплексе «Лесной городок» (Одинцовский городской округ) построят еще один многоэтажный жилой дом.

Соответствующее разрешение на строительство выдало региональное Министерство жилищной политики.Общая площадь здания составит более 6,5 тысяч квадратных метров. В пешей доступности от ЖК «Лесной городок» находятся школа на 1100 мест, детский сад, аптеки и магазины. В микрорайоне также есть крупный торговый комплекс «Город», сеть кафе, учреждения быта.

Девелопером проекта выступил АО «Трест Мособлстрой № 6».

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.