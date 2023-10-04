В подмосковном Подольске дольщикам ЖК «Шепчинки» выдают ключи

В Подольске дольщикам 17-этажного дома ЖК «Шепчинки» на улице Ватутина начали выдавать ключи от долгожданных квартир.

Проблемный объект удалось достроить на средства «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области». Восстановлены права более 70 дольщиков.

Застройщик ООО «РПК» должен был завершить строительство и передать квартиры людям еще в 2013 году, но из-за финансовых проблем строительство замедлилось а к 2019-му остановилось. В 2021 году наблюдательный совет фонда развития территорий решил достроить два дома.

Отметим, что в ходе работ использовался необычный строительный кран, которых в России всего два. Обычная техника не смогла бы работать в окружении других домов. Управляющая организация «Пересвет» уже занимается всем необходимым для заселения жильцов, обслуживанием дома и обустройством прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-3 возле станции «Удельная» в Раменском.