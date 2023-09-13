В подмосковном Подольске завершается ремонт дорог в рамках сезона-2023
Фото: [Минтранс МО]
В микрорайоне Климовск (городской округ Подольск) приступили к ремонту последнего участка дороги по программе этого года.
На проспекте 50 лет Октября дорожные службы проводят фрезерование, после чего приступят к укладке нового покрытия, рассказали в подмосковном Минтрансе. После ремонта проезд по проспекту станет удобнее и безопаснее более чем для пяти тысяч автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно.
Ранее в Климовске отремонтировали Фабричный проезд, улицы Заводскую и Суворова. Всего в округе в этом году покрытие обновили на десяти региональных дорогах общей протяженностью свыше 12 километров. Также завершен ремонт на 14 дорогах муниципальной сети.
Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.
Ранее сообщалось, что в честь основания подмосковного Звенигорода работает вернисаж.