В подмосковном поселке Тучково запустили новую котельную

В поселке Тучково (Рузский городской округ) введена в эксплуатацию современная котельную, которая обеспечивает теплом около пяти тысяч человек.

Новый бойлер существенно разгрузил старую действующую котельную. Помимо жилых объектов тепло получают школы, детский сад и софтбольный клуб «Карусель». В следующем году жилищно-коммунальная инфраструктура поселка продолжит развиваться. В 2024 году здесь запланировано строительство очистных сооружений.

Напомним, что работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.