В подмосковном Раменском строят путепровод у железнодорожной платформы

В подмосковном Минтрансе сообщили, что возведение объекта идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и направлено на развитие МЦД-3 «Зеленоград - Раменское». В данный момент строительная готовность объекта составляет 50 процентов. Как отмечает заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта Алексей Гержик, движение планируется открыть в 2024 году.

Новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность городского округа. Ликвидация железнодорожного переезда обеспечит безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД и избавит водителей от простаивания в заторах. Параллельно продолжается строительство подземного пешеходного перехода под железной дорогой, который соединит Южный проспект и улицу Интернациональную.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье белки совершают набеги на сады в поисках пищи.