В подмосковном Щелкове четко по графику возводится жилищный комплекс

Специалисты учреждения «СтройЭксперт» в ходе осмотра жилого комплекса ЖК «Финский» в городском округе Щелково отметили, что строительство идет по графику, без замечаний.

Застройщиком объекта является ООО «СЗ Юит Финский». В настоящее время на 16-этажном доме, рассчитанном на 180 квартир, ведутся отделочные, фасадные работы, монтируются внутренние инженерные системы. Окончание строительства планируется на начало 2024 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-3 возле станции «Удельная» в Раменском.