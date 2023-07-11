В подмосковном Щелкове ликвидируют последствия перекачки загрязненных стоков на КНС «Соколовская»

Работники водоканала городского округа Щелково уже несколько дней расчищают от мусора сильно переполненную стоками одну из самых больших в Подмосковье канализационно-насосных станций (КНС) «Соколовская».

Перекачка загрязненных стоков создала серьезные проблемы жителям. Коммунальщики приступили к трудоемкой работе по очистке и доставили на станцию грейфер. Важно не допустить выхода насоса из строя, чтобы станция продолжала работать и перекачивать стоки.

Отметим, что сама КНС в данный момент находится в стадии реконструкции и пока не обеспечена в полной мере необходимым оборудованием. В связи с этим коммунальщики убедительно просят жителей не выкидывать в канализацию мусор.

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