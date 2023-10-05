В подмосковном Серпухове к новой поликлинике прокладывается дорога

В микрорайоне Ивановские Дворики (городской округ Серпухов) строится новая поликлиника, к которой одновременно прокладывается дорога.

Как отмечает глава Серпухова Сергей Никитенко, медицинское учреждение получит самое современное медицинское оборудование, которое позволит лечиться и обследоваться в одном месте. Для удобства людей к поликлинике проложат хорошую, комфортную дорогу.

Все работы ведутся в соответствии с графиком. До середины ноября 2023 года дорога будет готова.

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