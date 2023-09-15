В подмосковном Серпухове снесен аварийный дом

В Серпухове завершен демонтаж аварийного объекта незавершенного строительства. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажное аварийное заброшенное здание на улице Чехова было возведено еще до 1918 года. Основные элементы конструкции находились в ветхом состоянии и были частично разрушены. Объект был признан аварийным и подлежащим сносу. В 2005 году на этом месте планировалось строительство многоквартирного дома малой этажности, но снос старого здания и новое строительство так и не начались.

В настоящее время аварийный объект ликвидирован, участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован. На высвобожденном земельном участке планируется индивидуальная жилищная застройка.

Всего в городском округе Серпухов выявлено 185 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 62 объекта.

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