В подмосковном Солнечногорске приступили к укладке покрытия на региональной дороге

В городском округе Солнечногорск начался ремонт дорожного полотна на региональном участке трассы от Таракановского шоссе до деревни Новое.

Этот участок был выбран жителями округа в ходе голосованию на портале «Добродел». Как сообщили в региональном Минтрансе, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты Мосавтодора в настоящее время укладывают новое покрытие. После ремонта проезд к деревне и нескольким СНТ станет удобнее и безопаснее более чем для 800 автомобилистов, которые здесь проезжают каждый день.

Общая протяженность ремонта региональных дорог в Солнечногорске в 2023 году составит более 5,6 километра.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала 2023 года отмечен рост промышленного производства.