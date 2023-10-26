В подмосковном жилищном комплексе «Пушкарь» запустили автобус
Фото: [Ксения Борцова]
В селе Тарасовка (Пушкинский городской округ) в целях улучшения комфортного проживания дольщиков комплекса «Пушкарь» открыли автобусный маршрут.
Транспорт под № 42 будет следовать от станции Пушкино до поселка Лесные Поляны и обратно. Таким образом, продолжено дальнейшее улучшение местной инфраструктуры. Ранее на территории были установлены детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, заасфальтированы дорожки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.