В ЖК «Пятницкие луга» подмосковных Химок скоро начнут строить большой жилой корпус

Соответствующее разрешение Министерством жилищной политики Московской области выдано девелоперу проекта группе «Самолет». В корпусе спланированы различные варианты жилья — от студий до четырехкомнатных квартир. Рядом разместятся объекты инфраструктуры и рекреации, в частности, построят две школы и четыре детских сада.

Всего на территории запроектировано 15 корпусов, рассчитанных на 18 тысяч человек. Жилой комплекс расположится в 12 минутах езды на автомобиле до станции метро «Пятницкое шоссе», до МКАД — 15 минут.

Финал реализации проекта намечен на 2028 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что права 8,4 тысячи подмосковных дольщиков восстановят до конца этого года.