Минздрав Удмуртии: корь в регион завезли из Москвы

Минздрав Удмуртии сообщил, что корь в регион завезли из Москвы, сообщает udm-info.ru .

В конце апреля в Воткинском районе Удмуртии у пятерых человек диагностировали корь. Об этом стало известно во вторник, 2 мая. Выяснили, что все они ехали в одном рейсовом автобусе. Заболел водитель и четыре пассажира. Жителей населенного пункта призвали срочно пройти вакцинацию.

Минздрав Удмуртии подтвердил информация о пяти выявленных случаях заболевания корью.

«Случай кори завозной из Москвы», — сообщили в минздраве.

В минздраве отметили, что установлены все лица, кто мог контактировать с заболевшими. Их госпитализировали. Вакцинацию провели уже 200 местным жителям.

Ранее о вспышке кори сообщили в Якутске: местные жители активно вакцинировались, чтобы организм успел выработать иммунитет. Сотрудников некоторых заведений принудили вакцинироваться в обязательном порядке, например, педагогов и воспитателей детских садов.

Ранее мы сообщали, что жители Москвы и Подмосковья страдают от плохого самочувствия, но анализы не выявляют никаких заболеваний. Эксперты рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что может быть причиной слабости горожан.