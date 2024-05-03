Пермякам предложили регистрировать брак ночью

Регистрация в ночное время будет проходить один раз за лето. Акция приурочена празднованию Дня города. Желающие принять участие станут участниками регистрации бракосочетания, которая состоится 11 июня с 22:00 до 00:00 в сквере имени Татищева. Для молодоженов подготовили интересные конкурсы и памятные призы. Заявки на участие принимают до 8 мая включительно.

Горожанам, которые уже подали заявление на торжественную роспись и хотели бы перенести дату свадьбы на 11 июня, также предложено обращаться в местный отдел ЗАГСа.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье стартовал свадебный сезон. Согласно данным 2023 года, жители Московской области преимущественно создают семьи в возрасте от 24 до 26 лет. Узаконив отношения, важно уметь находить компромисс в любой ситуации. Психолог Артур Вафин рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что иногда даже неправильно выбранная профессия может стать причиной развода.