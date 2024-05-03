Пермякам предложили регистрировать брак ночью
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Перми стартует проект «Свадебная ночь». Влюбленным горожанам предлагают подать заявку на участие в ночной церемонии бракосочетания, сообщает properm.ru.
Регистрация в ночное время будет проходить один раз за лето. Акция приурочена празднованию Дня города. Желающие принять участие станут участниками регистрации бракосочетания, которая состоится 11 июня с 22:00 до 00:00 в сквере имени Татищева. Для молодоженов подготовили интересные конкурсы и памятные призы. Заявки на участие принимают до 8 мая включительно.
Горожанам, которые уже подали заявление на торжественную роспись и хотели бы перенести дату свадьбы на 11 июня, также предложено обращаться в местный отдел ЗАГСа.
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