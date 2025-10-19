В Подольске в 2026 году планируют обновить почти 38 км теплосетей

В Подольске в 2026 году намечено обновление около 38 километров теплосетей, с наиболее значительным объемом работ в Южном и Северном микрорайонах. Об этом сообщила администрация городского округа.

Ремонт и модернизация коснутся восьми котельных округа. В настоящее время проводятся работы по благоустройству территорий, где уже завершены замены коммуникаций. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что до конца октября будет восстановлено покрытие и благоустроены улицы Юбилейная, Высотная, Ленинградская, Гайдара, Вокзальная, Садовая, Заводская, Театральная, проезд Авиаторов и поселок Поливаново. Все обращения жителей находятся под контролем, и ни одно не останется без ответа.

Кроме того, продолжается модернизация жилого фонда: установлены 148 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и ведется капитальный ремонт кровель многоквартирных домов. В некоторых случаях выявлены недостатки, которые подрядчики исправляют под надзором специалистов.

Артамонов добавил, что система теплоснабжения округа работает стабильно, и отопительный сезон начался без каких-либо сбоев. Система действует в автоматическом режиме, быстро реагируя на изменения погоды. При температуре выше нуля теплоноситель подается с температурой 60–70°C, а в морозы он может достигать свыше 90°C. Такой подход обеспечивает комфорт в домах и рациональное использование энергоресурсов.

