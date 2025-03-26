В Подольске заработал первый в Подмосковье терминал видеоконсультирования МосОблЕИРЦ

В Подольске начал работать первый в области терминал видеоконсультирования Московского областного Единого расчетного центра. Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа.

Терминал автоматизированной системы «Видеоконсультант» (АСВК) установили на Литейной улице, 31/5. С его помощью жители могут обратиться к оператору МосОблЕИРЦ по видеосвязи.

В частности, с помощью терминала можно передать показания счетчиков, переоформить лицевой счет при оформлении сделки купли-продажи недвижимости, получить информацию о тарифах, проверить баланс лицевого счета, оплатить счет за электроэнергию с помощью QR-кода.

Терминал оснащен сканером, что позволяет клиенту на месте отсканировать документы и отправить их оператору. Доступен и обратный вариант: документ, отправленный оператором, можно сразу распечатать.

«В будущем мы планируем установить подобные терминалы по всему Подмосковью — в МФЦ, в супермаркетах, то есть в шаговой доступности, чтобы жителям было максимально удобно и комфортно», — рассказал заместитель гендиректора МосОблЕИРЦ Глеб Латыпов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запланировали перевести в онлайн-формат собрания собственников в половине жилфонда.