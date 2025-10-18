В Подольске завершено обновление дорожного покрытия на улице Большой Ивановской

На улице Большой Ивановской в Подольске завершились работы по обновлению дорожного покрытия, в ходе которых было отремонтировано более 3 тыс. кв. м. Об этом рассказала в своем телеграм-канале администрация городского округа.

Эти мероприятия стали частью программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», нацеленной на улучшение городской инфраструктуры. Сам участок дороги имеет протяженность свыше 400 метров, и его обновление стало важным шагом в повышении качества дорожного движения.

Стоит отметить, что в текущем году в Подольске было отремонтировано 20 участков дорог общей длиной более 18 километров. Работы проводились с апреля по сентябрь, и жители округа уже успели оценить улучшение состояния местных дорог. Эти изменения не только способствуют комфортности передвижения, но и повышают безопасность всех участников дорожного движения. Благодаря таким обновлениям город становится более удобным для автомобилистов и пешеходов, что, безусловно, положительно сказывается на качестве жизни в Подольске. Дальнейшие планы по модернизации транспортной инфраструктуры также вызывают оптимизм среди жителей.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошла церемония вручения муниципальных наград врачам, которые недавно отметили юбилей, а также медикам, имеющим большой трудовой опыт. В рамках мероприятия рамках благодарности главы города за самоотверженный труд и верность профессии получили 14 специалистов.