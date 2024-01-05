В Подольске завершили работы по устранению аварии на теплотрассе

В Подольске завершили восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ», сообщил в своих соцсетях глава городского округа Григорий Артамонов.

Он уточнил, что ночью в местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. Сейчас идет заполнение систем теплотрасс.

«В течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома. <…> Отмечу, что жителям микрорайона будет произведен перерасчет за коммунальные услуги», — сказал Артамонов.

Глава Подольска отметил, что остается на объекте вместе с вице-губернатором Подмосковья Евгением Хромушиным, а также представителями МЧС и МУП «Подольская теплосеть», чтобы контролировать процесс запуска системы.

Он также напомнил, что в городском округе продолжает работать горячая линия по вопросам подачи тепла — 8-4967-50-00-50.

Ранее сообщалось, что в Московской области из-за аномальных холодов и повышенной нагрузки на сети усилили работу аварийно-восстановительных бригад.