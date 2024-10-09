В Рязани начало отопительного сезона в этом году стало наиболее поздним с 2014 года

В текущем году отопительный сезон в Рязани стартовал 8 октября, указанная дата стала наиболее поздней за последние десять лет. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в прошлом году отопительный сезон в городе стартовал 2 октября, в 2021-2022 годах – в середине сентября.

Отмечается, что в целом ежегодно в Рязани осенне-зимний сезон наступал в 20-х числах сентября.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартовал в Подмосковье.