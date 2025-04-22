В Рязани отопительный сезон завершается 22 апреля

С завтрашнего дня, 22 апреля, в Рязани стартует отключение систем отопления жилищного фонда и объектов соцсферы. Об этом сообщает 7info со ссылкой на городскую администрацию.

Уточняется, что организации всех форм собственности, эксплуатирующие системы теплопотребления, также с указанной даты приступят к отключению систем теплопотребления от тепловых сетей.

Подчеркивается, что при принятии мэрией решения о завершении отопительного сезона в расчет берутся температура воздуха, прогноз и динамика изменения погодных условий в последующих периодах.

Ранее власти Химок сообщили об окончании отопительного сезона в городе с 21 апреля.