В Рязани отопительный сезон завершается 22 апреля
В Рязани отопительный сезон завершается 22 апреля
Фото: [Медиасток.рф]
С завтрашнего дня, 22 апреля, в Рязани стартует отключение систем отопления жилищного фонда и объектов соцсферы. Об этом сообщает 7info со ссылкой на городскую администрацию.
Уточняется, что организации всех форм собственности, эксплуатирующие системы теплопотребления, также с указанной даты приступят к отключению систем теплопотребления от тепловых сетей.
Подчеркивается, что при принятии мэрией решения о завершении отопительного сезона в расчет берутся температура воздуха, прогноз и динамика изменения погодных условий в последующих периодах.
Ранее власти Химок сообщили об окончании отопительного сезона в городе с 21 апреля.