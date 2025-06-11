В Рязани пройдет инвентаризация объектов и сетей ливневой канализации

По словам главы Рязани Виталия Артемова, в городе проведут инвентаризацию объектов и сетей ливневой канализации. Об этом сообщает 7info.

Он добавил, что на сегодняшний день протяженность улиц, которые обеспечены ливневой канализацией, составляет свыше 260 километров, из которых лишь сто километров находятся в оперативном управлении города. Остальные сети следует проинвентаризировать.

По мнению главы Рязани, на данный момент управлением дорожного хозяйства и транспорта готовится документация для определения подрядчика на выполнение работ по инвентаризации объектов и сетей ливневой канализации на территории Советского и Московского районов Рязани.

Ранее сообщалось, что глава Щелково обсудил с жителями Чкаловского планы по строительству ливневой канализации.