В Рязани ведется активная подготовка к предстоящему отопительному сезону

В Рязани стартовала активная фаза подготовки городского хозяйства к предстоящей зиме. На еженедельном совещании администрации сегодня обсудили текущий статус работ. Об этом сообщает 7info.

Отмечается, что, по данным управления энергетики и ЖКХ, на сегодняшний день проведена опрессовка 4% школ и 24% детсадов, также в работе 25% учреждений допобразования, 20% культурных и 16% спортивных объектов. Кроме того, запланирован капитальный ремонт на ключевых ТЭЦ, будет заменено 28 километров теплосетей и пройдут испытания на 16 участках, ремонт 129 ЦТП и 64 котельных.

Добавляется, что также уже выполнена подготовка 62 ЦТП и 18 котельных, отремонтировано 4,19 км сетей, восстановлено 7,33 тыс. м² теплоизоляции, проведены испытания семи участков теплотрасс.

По словам главы городской администрации Виталия Артемова, до 15 сентября необходимо завершить подготовку 2 683 многоквартирных домов. Работа ведется со всеми службами в усиленном режиме. Также городские власти уверяют, что все работы идут по графику и к началу холодов системы будут готовы к бесперебойной работе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону протестировали 14% теплосетей.