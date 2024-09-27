В Рязани завершена подготовка газовых сетей к осенне-зимнему периоду

Специалисты рязанской газовой службы завершили подготовку городской газораспределительной системы к осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что с целью обеспечения надежного газоснабжения потребителей в период максимальных нагрузок газовики выполнили весь комплекс запланированных работ, который включал диагностику 70 км и приборное обследование 6свыше 600 км газопроводов. В ходе анализа было обнаружено и устранено свыше ста повреждений.

Отмечается, что с начала текущего года специалистами газовой службы была проведена реконструкция и капремонт семи километров газопроводов в Рязани. Кроме того, заменено около 40 отключающих устройств, проведено техобслуживание свыше 1,2 тыс. единиц запорной арматуры распределительных газопроводов, отремонтирвоано 12 газорегуляторных пунктов, заменено оборудование 15 станций катодной защиты стальных газопроводов от коррозии, на 15 произведен текущий ремонт.

Добавляется, что также обновлено почти 50 тыс. опознавательных знаков, указателей и привязок охранных зон, покрашено свыше пяти километров газопроводов.

В Рязани газовики зафиксировали 650 опасных нарушений в жилых домах с начала года.