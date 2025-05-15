В Рязанской области будет построено и обновлено шесть объектов водоснабжения за пять лет

В течение пяти лет в Рязанской области планируется реализовать масштабный проект по модернизации систем водоснабжения и водоподготовки. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное МинЖКХ.

Уточняется, что в ходе реализации проекта построят и модернизируют шесть объектов, что даст возможность улучшить качество коммунальных услуг для 110 тыс. жителей региона благодаря обновлению инженерных сетей. Указанный проект является частью общероссийской программы модернизации ЖКХ, направленной на обновление свыше 50 тыс. км инженерных сетей и свыше двух тысяч объектов водоснабжения и водоподготовки по России, чтобы улучшить качество жизни для 20 млн жителей страны.

Отмечается, что финансирование данного проекта ведется из федерального бюджета и внебюджетных источников в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Ранее Андрей Воробьев назвал сумму, выделенную на улучшение водоснабжения и водоотведения в 2025 году в Подмосковье.