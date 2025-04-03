В Рязанской области на строительство сетей водоснабжения выделят более 64 млн рублей в 2025 году

В Рязанской области в текущем году на строительство сетей водоснабжения из регионального бюджета выделено свыше 64 млн рублей в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, которая получила положительное заключение госэкспертизы, в том числе почти 140 участков в поселках Храпово и Божатково и более 30 участков в поселке Божатково. Об этом сообщает 7info со ссылкой на администрацию Рязани.