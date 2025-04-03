В Рязанской области на строительство сетей водоснабжения выделят более 64 млн рублей в 2025 году
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В Рязанской области в текущем году на строительство сетей водоснабжения из регионального бюджета выделено свыше 64 млн рублей в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, которая получила положительное заключение госэкспертизы, в том числе почти 140 участков в поселках Храпово и Божатково и более 30 участков в поселке Божатково. Об этом сообщает 7info со ссылкой на администрацию Рязани.
Также в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в прошлом году продолжалось строительство школы в районе ЖК «Олимпийский» на 1,1 тыс. мест. По показателям нацпроекта ввод в эксплуатацию объекта запланирован до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что новую станцию водоподготовки строят в подмосковной деревне Рекино-Кресты.