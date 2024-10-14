В Рязанской области почти 20 площадок уже благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда»

В Рязанской области около 20 площадок благоустроены в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что всего в текущем году в регионе ведутся работы по благоустройству почти 30 объектов в 18 муниципалитетах по проекту «Формирование комфортной городской среды».

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, муниципалитеты региона используют комплексный подход к благоустройству, благоустроенные территории постепенно объединяются в целые кластеры.

Ранее сообщалось, что более двадцати парков и лесопарков благоустроят в Подмосковье в следующем году.