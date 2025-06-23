В Рязанской области установят 300 птицезащитных устройств на ЛЭП

В Рязанской области реализуется масштабная программа по защите птиц от поражения электрическим током. Энергетики установили первые 45 специальных устройств на стратегически важной линии электропередачи. Об этом сообщает издание 7info.

Уточняется, что указанные устройства смонтированы на ЛЭП 220 кВ Арзамас — Сасово. До конца года планируется установить 300 птицезащитных устройств, которые охватят 12 магистральных линий электропередачи.

Подчеркивается, что программа по установке птицезащитных устройств — важная часть нашей экологической политики. Места для монтажа ПЗУ выбираются в строгом соответствии с рекомендациями производителей, что гарантирует максимальную эффективность защиты как птиц, так и энергооборудования. Реализация проекта продолжится в течение всего года.

Ранее сообщалось, что в 2025 году подмосковные ЛЭП оборудуют 10 тыс. устройств для защиты птиц.